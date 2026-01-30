Инвестиции в ключевые проекты Ростовской области выросли до 530 млрд рублей за год

В Ростовской области реализуется 35 ключевых инвестиционных проектов общей стоимостью более 530 млрд руб., которые создадут свыше 16,9 тыс. дополнительных рабочих мест. По данным регионального правительства на 20 января 2026 года, общая сумма капиталовложений заявленных проектов увеличилась с 470 млрд руб. до 530,57 млрд руб. Об этом сообщает «Город N».

Согласно опубликованным сведениям, перечень ведется с 2011 года. Ранее до октября 2025 года он носил название «100 Губернаторских инвестиционных проектов». За это время было завершено 108 проектов общим объемом вложений 374,3 млрд руб. Крупнейшим реализованным проектом стал аэропорт «Платов» стоимостью 37 млрд руб.

Самым масштабным из нынешних проектов является строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Объем инвестиций превышает 154 млрд руб., завершение запланировано на 2028 год.

Максимальное количество рабочих мест — 5 тыс. вакансий — область ожидает получить в 2029 году после окончания строительства распределительного центра ООО «Вайлдберриз». Затраты на проект составляют 10,6 млрд руб.

Актуализация перечня ключевых инвестпроектов проходит ежеквартально на заседаниях совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

Валентина Любашенко