Суд изъял у экс-бенефициаров ГК «Покровский» имущество на 28 млрд рублей

Краснодарский краевой суд передал в собственность государства 372 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 28 млрд руб., которые принадлежали бывшему бенефициару ГК «Покровский» Андрею Коровайко и связанным с ним лицам. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Концерн “Покровский”» Фото: ГК «Концерн “Покровский”»

Апелляционная инстанция оставила в силе решение Каневского районного суда от 12 мая 2025 года. Конфискованные активы включают земельные участки сельскохозяйственного назначения, коммерческие и жилые здания в Краснодарском и Алтайском краях, а также Ростовской области. Изъятая недвижимость ранее принадлежала бенефициарам агрокомплекса «Покровский», который работал на Кубани и Дону.

Из постановления суда следует, что капитал фигурантов формировался с нарушениями антикоррупционного законодательства – а конкретнее, за счет предпринимательской деятельности Андрея Коровайко во время работы на должности федерального инспектора в аппарате полномочного представителя президента в Южном федеральном округе с 2001 по 2004 года.

По данным прокуратуры, господин Коровайко скрыто владел компаниями и управлял ими, а также противоправным путем приобретал контроль над высоколиквидными предприятиями и их активами, информацию о которых получал за счет использования своего служебного положения. Доходы от эксплуатации активов участники схемы вкладывали в создание и приобретение других бизнес-проектов, покупку сельхозугодий и промышленных предприятий на Кубани, Ставрополье, Алтае и в Ростовской области. Кроме того, средства преумножались, капитализировались и легализовались, в том числе с помощью их оформления на аффилированных лиц.

Решение Краснодарского краевого суда, вступившее в силу, стало третьей волной конфискации активов группы «Покровский».

Константин Соловьев