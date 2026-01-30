В Сальском районе введен карантин по африканской чуме свиней
Карантин по африканской чуме свиней введен в Сальском районе Ростовской. Соответствующее постановление подписал глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Очаг заболевания выявили в одном из хозяйств Сальского района. Вокруг него сразу начал действовать карантин. Он предусматривает запрет на продажу животных и животноводческой продукции.
Кроме этого, ограничена возможность доступа на территорию вокруг места обнаружения инфекции. Карантинные ограничения в Сальском районе будут действовать до полной ликвидации очага заболевания.