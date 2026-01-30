Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сальском районе введен карантин по африканской чуме свиней

Карантин по африканской чуме свиней введен в Сальском районе Ростовской. Соответствующее постановление подписал глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Очаг заболевания выявили в одном из хозяйств Сальского района. Вокруг него сразу начал действовать карантин. Он предусматривает запрет на продажу животных и животноводческой продукции.

Кроме этого, ограничена возможность доступа на территорию вокруг места обнаружения инфекции. Карантинные ограничения в Сальском районе будут действовать до полной ликвидации очага заболевания.

Наталья Белоштейн

