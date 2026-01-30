Первый зампред крымского парламента Сергей Цеков выступил против заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша об отказе признать право на самоопределение в Крыму и на Донбассе. Господин Цеков обвинил генсека ООН в двойных стандартах и искажении принципов международного права.

Сергей Цеков отметил, что такая позиция ООН противоречит международному праву и демонстрирует двойные стандарты. «Генсек ООН соврал, говоря о приоритете принципа территориальной целостности над правом народов на самоопределение. Получается, исходя из логики Гутерреша, если государство издевается над народом, проживающим на части его территории,... то ООН просто закроет глаза, так как принцип территориальной целостности важнее?» — поинтересовался зампред парламента республики в беседе с «РИА Новости».

Господин Цеков также напомнил о самоопределении Косово, принцип которого почему-то не доступен Крыму и Донбассу. «Право народа на самоопределение — это ключевой принцип международного права»,— пояснил он.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заметил, что генсек ООН не имеет права толковать Устав организации. «Ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава»,— напомнил господин Медведев в Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что страна обратилась в ООН с просьбой задуматься о применении права народов на самоопределение к ДНР, ЛНР, Новороссии и Крыму, сравнив ситуацию с Гренландией. В ответ господин Гутерреш заявил, что, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения не применим к Крыму и Донбассу из-за преобладания в этом случае принципа территориальной целостности.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года после аналогичных референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России.