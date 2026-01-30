На Дону HR-специалисты и управленцы чаще получали повышения в 2025 году

В Ростовской области 6% сотрудников получили карьерное продвижение в 2025 году, показало исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. У 4% человек изменились названия должностей без пересмотра обязанностей, а у 67% респондентов позиция осталась без изменений. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, чаще всего работодатели повышали представителей высшего и среднего менеджмента — об этом сообщили 23% опрошенных. Далее следуют HR-специалисты (22%), работники строительства и недвижимости (18%), маркетинга и PR (17%), а также административные сотрудники (16%).

«Такое распределение отражает вклад специалистов в развитие бизнеса: управленцы, HR, маркетинг и PR напрямую влияют на эффективность процессов, рост команд и финансовые результаты компаний»,— прокомментировала Марина Качанова, директор hh.ru в регионах.

По словам эксперта, в сферах строительства и недвижимости рост должностей и зарплат используется как инструмент удержания лучших кадров в условиях высокой конкуренции. Административные позиции часто занимают начинающие специалисты на старте карьеры.

Исследование показало изменения доходов жителей региона. 31% опрошенных сообщил об увеличении заработной платы, у 35% изменений не произошло, 2% респондентов не работали в прошедшем году, 4% затруднились с ответом. По гендерному признаку показатели сопоставимы: рост оплаты труда отметили 29% женщин и 27% мужчин.

В региональном разрезе чаще об увеличении заработка сообщали жители Ростовской области (31%) и Краснодарского края (25%).

Валентина Любашенко