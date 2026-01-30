Третью серийную турбину ГТД-110М рыбинского производства передали заказчику

Турбина ГТД-110М, разработанная и произведенная на предприятии «ОДК-Сатурн» в Рыбинске Ярославской области, передана заказчику. Оборудование будет установлено в составе крупнейшей электростанции Юга России. Об этом сообщили в «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в Госкорпорацию Ростех).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОДК Фото: ОДК

«ГТД-110М в заводской готовности уже поступила на объект для монтажа и дальнейшей эксплуатации в составе мощной парогазовой установки»,— сообщил генеральный директор ОДК Инжиниринг Андрей Воробьев.

До передачи заказчику работоспособность ГТД-110М проверяли на испытательном стенде Ивановской ГРЭС в Комсомольске. В ходе испытаний она показала надежность работы при выходе на номинальную мощность 115 МВт.

Это третья серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М, изготовленная «ОДК-Сатурном». Первая работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае с октября 2024 года, вторая была поставлена в сентябре 2025 года на ростовскую электростанцию. Ее оснащение проводится в рамках реализации проекта модернизации станции с применением трех ГТД-110М в составе блоков ПГУ-324 и ПГУ-170. Четвертую ГТД-110М планируют поставить заказчику в 2026 году.

«В настоящее время специалисты продолжают работу над совершенствованием эксплуатационных характеристик машины. В результате планируется увеличить ее ресурсные показатели и улучшить технологичность обслуживания»,— сообщил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

ГТД-110М – первая произведенная в России турбина в классе мощности 90-130 МВт. Она предназначена для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт.

Алла Чижова