В Ростове проверка не подтвердила наличие личинок в выпечке в лицее №57

Информация, распространенная членом Общественной палаты РФ Екатериной Мизулиной, о личинках в выпечке лицея №57 в Ростове-на-Дону не подтвердилась. По данным пресс-службы управления образования города, выпечка была посыпана кунжутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне госпожа Мизулина в своем Telegram-канале сообщила информацию о том, что в Ростове подростка осудили за фотографии выпечки с личинками.

«Вот еще одна ситуация, когда ругают подростка за правду. В Лицее №57 Ростова-на-Дону школьник заметил личинку в выпечке и отправил фото в местный паблик. После чего, как пишут, его вызвали к директору и отругали за то, что он якобы «опозорил школу»»,— отметила член Общественной палаты.

В пресс-службе лицея сообщили, что в результате проверки установлено, что хлебобулочное изделие на фотографии посыпано семенами кунжута. Факт наличия непищевых продуктов в выпечке не подтвердился.

Наталья Белоштейн