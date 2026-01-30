В Сочи и Сириусе ожидаются ливни, штормовой ветер и волны до 1,5 метра

В Сочи с вечера 30 января и до конца 31 января прогнозируют ухудшение погоды: усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 м/с и сильные дожди. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Осадки ожидаются преимущественно в предгорной зоне. В Лазаревском районе высота волн в море может достигать 0,8–1,5 м при южном направлении ветра.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителей и гостей курорта просят не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами, а также соблюдать меры предосторожности.

Автомобилистам рекомендовано по возможности отказаться от поездок в горный кластер. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112.

Ранее штормовое предупреждение объявили по Краснодарскому краю: 31 января и 1 февраля в южной части региона прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами и ветер с порывами до 20–25 м/с.

Никита Бесстужев