В индустриальном парке «Кубань» построили инженерные сети за 910 млн рублей

Группа компаний «Прогресс Агро» завершила ключевой этап инженерной подготовки индустриального парка «Кубань» в Усть-Лабинске. Введены в эксплуатацию объекты водоснабжения и водоотведения общей стоимостью свыше 910 млн руб., рассчитанные на 7,2 тыс. кубометров воды в сутки и 8,1 тыс. кубометров стоков. Инфраструктура создана с учетом перспективного роста и рассчитана на потребности будущих резидентов, включая предприятия с высокой энергонагрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Хотя индустриальный парк пока не приступил к операционной деятельности, строительство современной инженерной системы является системообразующим этапом, необходимым для запуска проекта, отмечают в компании. Полномасштабный запуск создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в Усть-Лабинском районе.

По словам директора парка Анны Щербаковой, проект реализуется по открытой модели и ориентирован на привлечение внешних резидентов: «Индустриальный парк "Кубань" — это не закрытая площадка для нужд агрохолдинга, а пространство для размещения промышленных производств разного профиля».

Развитие парка осуществляется с использованием механизмов государственной поддержки: до 75% затрат на создание инженерной инфраструктуры планируется компенсировать из федерального бюджета. В настоящее время ведется проектирование внутренних дорог и реконструкция примыкания к краевой автотрассе для обеспечения транспортной логистики.

Вячеслав Рыжков