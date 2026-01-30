С «Лукойл-Югнефтепродукт» взыскивают долг за аренду земли в Саратове

Комитет по управлению имуществом Саратова подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края против ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» с требованием взыскать долги по договору аренды земельного участка, сообщается в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исковому заявлению, задолженность по арендным платежам за период с 1 октября 2018 года по 10 августа 2022 года составляет 76,1 тыс. руб. Дополнительно истребуются пени за период с 15 ноября 2018 года по 17 ноября 2025 года в размере 35,4 тыс. руб. Спор касается договора аренды земельного участка от 17 декабря 2001 года.

Для установления обстоятельств дела суд направил запрос в филиал ППК «Роскадастр» по Саратовской области с требованием предоставить актуальную выписку из ЕГРН на спорный земельный участок. В определении отмечается, что запрашиваемые документы необходимы для разрешения спора по существу.

Кроме того, Арбитражный суд Ростовской области назначил на 9 февраля 2026 года рассмотрение иска госкомпании «Российские автомобильные дороги» к «Лукойл-Югнефтепродукт» об изъятии земельного участка. Суд завершил предварительное заседание по делу и признал его готовым к разбирательству.

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Руководителем предприятия является Андрей Гаврилец. Чистая прибыль компании по итогам 2024 года составила 11,5 млрд руб.

Елена Турбина