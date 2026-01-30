На Кубани в полтора раза выросли продажи Bentley и Rolls-Royce

В 2025 году на Кубани продажи автомобилей люкс-класса марки Bentley и Rolls-Royce выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом. По данным агентства «Автостат», которые приводит «РБК Краснодар», в регионе было реализовано по шесть машин каждой марки, тогда как в 2024 году продано по четыре автомобиля.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Общее число проданных автомобилей люкс-сегмента в крае осталось на уровне 17 единиц, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. Наибольшее падение зафиксировано у Ferrari: в 2025 году не продан ни один спорткар, тогда как в 2024 году на Кубани реализовали четыре автомобиля этой марки. Продажи Lamborghini остались на уровне предыдущего года — пять зарегистрированных машин.

По моделям лидером продаж стал кроссовер Rolls-Royce Cullinan — четыре проданных автомобиля против двух в 2024 году, что соответствует росту на 100%. На втором месте Bentley Bentayga с тремя проданными машинами (рост на 50%), на третьем — Lamborghini Urus, реализованный в количестве пяти единиц, что на одну машину больше, чем в 2024 году (+25%). Среди моделей Ferrari продажи обнулились: если годом ранее реализованы были два спорткара 296 и по одному — SF90 Spider и SF90 Stradale, то в 2025 году не продан ни один автомобиль.

Вячеслав Рыжков