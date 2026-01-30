Экспорт сельхозпродукции из Ростовской области достиг полумиллиона тонн в 2026 году

За январь 2026 года Ростовская область экспортировала 522 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Донского филиала «ЦОК АПК». Прямые поставки составили 302 тыс. тонн, еще 220 тыс. тонн прошли через перевалку в порту Кавказ.

Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации ведомства, в структуре прямого вывоза преобладали пшеница (85,8 тыс. тонн), кукуруза (57,3 тыс. тонн), пшеничные отруби (48,9 тыс. тонн) и ячмень (48,7 тыс. тонн). Также отгружались подсолнечный шрот (18,1 тыс. тонн), горох (12,7 тыс. тонн), кукурузные отруби (11,2 тыс. тонн) и барда (6,1 тыс. тонн). В меньших объемах вывозились просо, нут, чечевица, сорго, сафлор, масличный лен и льняной жмых.

Крупнейшим импортером стала Турция, закупившая 289 тыс. тонн донской продукции. В турецкие порты направлялись практически все виды сельхозпродукции региона. Другими покупателями выступили Албания (3,3 тыс. тонн пшеницы), Израиль (6 тыс. тонн ячменя), Египет (3,1 тыс. тонн льна, гороха и нута), Ирак (0,2 тыс. тонн сафлора) и Иран (0,3 тыс. тонн нута).

Вся отгруженная продукция прошла контроль качества и безопасности в аккредитованной лаборатории Донского филиала «ЦОК АПК» согласно требованиям стран-покупателей и договорным условиям.

«Перевозки экспортируемой продукции осуществляются не только морским, но и железнодорожным транспортом, а также автотранспортом»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко