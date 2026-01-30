Спрос на гибриды и электрокары на Кубани за год вырос на 15%

В 2025 году в Краснодарском крае спрос на новые электромобили и гибриды вырос на 14,5% по сравнению с предыдущим годом, следует из анализа данных «Авито Авто» (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). Наиболее популярными марками стали «Амберавто», Voyah, Evolute, Li Auto и EXEED, среди моделей — «Амберавто» A5, Voyah Free, Evolute i-Space, EXEED Exlantix ET и Geely EX5 EM-i.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Особенно заметный рост продемонстрировали электрокары Voyah — спрос на бренд увеличился на 26,8%, а на модель Voyah Passion — на 54,8%. Средняя цена нового гибрида или электромобиля снизилась на 11,5% и составила 5,39 млн руб. Снижение стоимости зафиксировано у ряда моделей: Hongqi E-HS9 подешевел на 39%, до 5,48 млн руб., Voyah Passion — на 26,4%, до 5,59 млн руб., Evolute i-JOY — на 25,1%, до 2,99 млн руб., AITO M7 — на 20,4%, до 5,2 млн руб., Seres M5 — на 16,2%, до 5,19 млн руб..

По данным экспертов «Авито Авто», доля гибридов и электромобилей в общем объеме новых автомобилей в России выросла на 13,3% и достигла 3,3%. На рост спроса влияет расширение ассортимента: в 2025 году на рынок вышли модели EXEED Exlantix ET, Geely EX5 EM-i и Zeekr 9X. По словам руководителя продаж направления «Новые авто» Артема Хомутинникова, широкий выбор и постоянное обновление модельного ряда делает выбор подходящего автомобиля сложным, что повышает ценность специализированных публикаций и обзоров, например в «Журнале Авито Авто».

Вячеслав Рыжков