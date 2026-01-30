В Агурском ущелье спасатели эвакуировали 52-летнего туриста с травмой ноги

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь туристу, получившему травму во время прогулки по Агурскому ущелью в Сочи. Инцидент произошел вечером 29 января. За помощью обратился 52-летний мужчина, который направлялся к Агурским водопадам вместе с супругой, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Для проведения спасательной операции были задействованы специалисты двух подразделений Южного РПСО. Пострадавшего обнаружили в труднодоступной местности — примерно в 200 м от места слияния рек Агуры и Агурчика. По прибытии спасатели оценили состояние путешественника и оказали ему первую помощь на месте происшествия.

У туриста была диагностирована травма ноги. Сотрудники МЧС провели иммобилизацию голеностопного сустава с использованием шины, после чего организовали его транспортировку. Пострадавшего перенесли на носилках до внедорожника спасательной службы, который ожидал на ближайшем подъездном участке.

После эвакуации из ущелья 52-летнего туриста доставили в городскую черту, где его передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения. Его супруга в медицинской помощи не нуждалась.

В МЧС России напоминают, что при посещении горных и природных маршрутов необходимо учитывать сложность рельефа, погодные условия и состояние здоровья, а также соблюдать меры личной безопасности.

Мария Удовик