В Лазаревском районе Сочи завершают проект благоустройства за 7,7 млн

В Сочи завершается благоустройство территории на улице Лазарева, реализуемое в рамках социального партнерства. Ход выполнения работ в Лазаревском районе в ходе рабочего объезда проверил глава города Андрей Прошунин. Проект направлен на обновление общественного пространства, прилегающего к жилой застройке, и повышение комфорта повседневной городской среды, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

На участке у дома №80 выполнили основной объем работ. Проведены планировочные мероприятия и кронирование зеленых насаждений, обустроены тротуары с новым покрытием и бордюрным камнем. Для обеспечения водоотведения смонтированы элементы ливневой канализации, что позволило решить проблему подтопления территории в период дождей. Также установлены опоры наружного освещения и размещена парковая мебель.

По словам главы Сочи, при благоустройстве небольших придомовых пространств ключевое значение имеют комплексный подход и учет потребностей жителей. Такие территории напрямую влияют на облик микрорайонов и качество городской среды. В Лазаревском районе последовательно формируется сеть компактных общественных пространств, и участок на улице Лазарева стал уже пятой территорией, благоустроенной в этом формате. Все решения по наполнению пространства предварительно обсуждались с жителями и представителями территориального общественного самоуправления.

Проектом предусмотрено создание зон активного семейного отдыха, а также установка детского игрового комплекса. Общий объем средств, направленных на реализацию благоустройства, составил 7,7 млн руб.

