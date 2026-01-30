В Сочи изменят схему движения маршрута №150 после обращений жителей Детляжки

С 1 февраля 2026 года в Сочи вступят в силу изменения в организации движения автобусного маршрута №150, следующего по направлению «Остановка “Горный Воздух” — микрорайон Лоо — село Беранда — село Верхнеякорная Щель». Корректировка схемы движения выполнена по обращениям жителей села Детляжка и направлена на повышение доступности общественного транспорта на данном участке, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта в своем Telegram-канале.

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи

В рамках обновления маршрута предусмотрено введение дополнительных остановочных пунктов. Автобусы начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановках «улица Рязанская, 12» и «село Детляжка». Ожидается, что новые точки остановки улучшат транспортное сообщение для местных жителей и упростят доступ к социальным и жилым объектам.

Изменение трассировки маршрута повлекло за собой корректировку графика движения. В связи с этим пассажирам рекомендуется учитывать обновленное расписание при планировании поездок. Актуальные данные о времени отправления и следования автобусов, а также обновленная схема маршрута размещены на официальном городском ресурсе transport.sochi.ru.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи отмечают, что изменения являются частью системной работы по адаптации маршрутной сети к реальным потребностям населения и поступающим обращениям граждан. Корректировка маршрута №150 направлена на повышение качества транспортного обслуживания и развитие устойчивой городской мобильности.

Мария Удовик