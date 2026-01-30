Производство тихих вин на Кубани увеличилось на 9%

По итогам 2025 года производство тихих вин в Краснодарском крае увеличилось на 9% благодаря рекордному урожаю винограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Кубань остается главным российским производителем винограда и винодельческой продукции. По итогам прошедшего года в крае было собрано рекордное количество ягод винограда — 313 тыс. т. В итоге общий выпуск винной продукции превысил 25 млн дал, что на 7,5% больше, чем в 2024 году.

«В планах на этот год получить не менее 26 миллионов декалитров высококачественной винодельческой продукции»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По данным администрации региона, всего в 2025 году в Краснодарском крае произвели около 15,5 млн дал тихих и 9,5 млн дал игристых вин. Сегодня виноградники в крае занимают около 33,5 тыс. га. В 2026 году планируют заложить еще 1,3 тыс. га новых плантаций.

Сейчас в Краснодарском крае работают пять питомников, которые способны выращивать 8,5 млн саженцев в год. Ежегодно объемы их производства увеличиваются, опираясь на потребности рынка, поставки идут не только в хозяйства региона, но и по всей стране. В 2026 году аграрии планируют вырастить 4,8 млн саженцев.

Как отметили в администрации края, на государственную поддержку отрасли виноградарства и виноделия в 2026 году из регионального бюджета направят более 930 млн руб.

Алина Зорина