На Дону осудили девятерых участников покушения на чиновников Херсонской области

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил от 14 до 20 лет колонии строгого режима девятерых участников покушения на руководство военно-гражданской администрации Херсонской области и сопровождающих их для личной безопасности военнослужащих РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Участникам преступной группы были выдвинуты обвинения по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация теракта», ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению», ч. 1 ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма».

В суде установлено, что подсудимые приняли участие в террористическом сообществе под руководством сотрудников СБУ.

Решением суда Константин Резник и Сергей Кабаков приговорены к 20 годам колонии строгого режима, Олег Богданов и Юрий Тавожнянский — к 18 годам, Сергей Гейта, Сергей Ковальский и Сергей Офицеров — к 17 годам.

Минимальный срок в этом деле —14 лет, получили Юрий Каев и Денис Лялька.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн