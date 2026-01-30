В ЗСК обсудили итоги игры «Зарница 2.0»

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты обсудили итоги Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», проходившей в регионе в 2025 году. Доклад по этому вопросу представил руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев.

По его словам, игра проводилась в несколько этапов и вызвала широкий отклик среди молодежи. На муниципальном уровне участвовали 1198 юнармейских команд численностью почти 12 тыс. человек. Победители региональных соревнований представили Краснодарский край на всероссийском этапе в Волгограде. По словам Дмитриева, «Зарница» формирует патриотизм, знакомит с армейской культурой, прививает здоровый образ жизни и воспитывает уважение к подвигу предков.

Зампредседателя ЗСК Владимир Бекетов отметил необходимость привлечения к игре более широкого круга учащихся. Председатель парламента Юрий Бурлачко подчеркнул, что патриотическое воспитание является ключевым направлением работы с молодежью. Он поручил профильным комитетам совместно с департаментом проработать возобновление молодежных слетов на местах исторической и боевой славы с посещением памятников, мемориалов и воинских захоронений, а также уходом за ними.

«Необходимо перейти от разовых акций к системной работе. Предлагаю рассмотреть проведение обучающего семинара на базе "Орленка" для представителей муниципальных образований, реализующих данное направление»,— заявил Юрий Бурлачко, отметив, что это усилит патриотическую составляющую воспитательного процесса и сформирует у молодежи чувство сопричастности к сохранению памяти о героическом прошлом.

Вячеслав Рыжков