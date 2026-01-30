Илья Шакалов стал новым депутатом ЗСК

На 74-м пленарном заседании Законодательного собрания Краснодарского края председатель парламента Юрий Бурлачко представил нового депутата. Согласно постановлению избирательной комиссии края от 29 декабря 2025 года, депутатом 7-го созыва зарегистрирован Илья Игоревич Шакалов.

Илья Шакалов родился в Краснодаре в 1983 году, окончил Краснодарскую академию МВД России и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, имеет степень кандидата социологических наук и звание доцента. В настоящее время он занимает пост генерального директора Фонда социально-экономического развития Краснодарского края и является членом координационного совета при Министерстве юстиции РФ по Краснодарскому краю.

Юрий Бурлачко пожелал новому депутату успешной работы в парламенте. Решением сессии господин Шакалов включен в состав комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

Также в ходе прошедшей сессии кубанские парламентарии ратифицировали Соглашение о сотрудничестве между регионом и Республикой Абхазия. Согласно документу, стороны будут развивать международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Юрий Бурлачко отмечал, что географическая близость Кубани и Абхазии создает возможности для совместного развития черноморского побережья и реализации связанных проектов. Он напомнил также, что Краснодар и город Сухум объединяют более чем десятилетние побратимские связи, что, в свою очередь, служит дополнительным стимулом и для активного культурного обмена.

Вячеслав Рыжков