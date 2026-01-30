В ЗСК ратифицировали Соглашение о сотрудничестве между регионом и Абхазией

На первой очной сессии Законодательного собрания Краснодарского края в 2026 году депутаты ратифицировали Соглашение о сотрудничестве между регионом и Республикой Абхазия. Заседание под председательством Юрия Бурлачко прошло с участием председателя Контрольно-счетной палаты края Сергея Усенко.

Согласно документу, стороны будут развивать международные и внешнеэкономические связи в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Информацию по сути соглашения представил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев.

Председатель ЗСК отметил, что географическая близость Кубани и Абхазии создает возможности для совместного развития черноморского побережья и реализации связанных проектов. Юрий Бурлачко напомнил также, что Краснодар и город Сухум объединяют более чем десятилетние побратимские связи, что, в свою очередь, служит дополнительным стимулом и для активного культурного обмена.

«Соглашение, подписанное губернатором Краснодарского края и руководителем Республики Абхазия в декабре прошлого года,— очередной шаг в укреплении нашего стратегического партнерства. А в том, что оно в дальнейшем будет только расширяться, сомневаться не приходится — утвержденный документ, помимо сотрудничества по 17 позициям в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, предполагает активное взаимодействие и в других областях»»,— заявил Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков