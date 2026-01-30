Работу такси на Кубани будет регулировать «Центр организации дорожного движения»

На 74-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края депутаты приняли поправки в региональный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Краснодарском крае». Как сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин, изменения в федеральном законодательстве предоставляют регионам новые возможности для регулирования сферы пассажирских перевозок.

Поправками предусматривается наделение подведомственного учреждения отдельными полномочиями по организации работы легкового такси. В Краснодарском крае эту функцию возложат на «Центр организации дорожного движения». В его компетенцию войдет выдача и отзыв разрешений на перевозку пассажиров, ведение реестра перевозчиков и служб заказа такси.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что качество транспортных услуг зависит не только от состояния автопарка, но и от координации работы уполномоченных органов. По его словам, для Кубани как ведущего туристического региона уровень сервиса в сфере легкового такси имеет и имиджевое значение. Передача части полномочий «Центру организации дорожного движения» позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей и гостей края.

«С учетом специфики Краснодарского края, обладающего статусом ведущего туристского центра страны, уровень сервиса в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси – это еще и серьезная имиджевая составляющая Кубани. Шансы сохранить ее в данном направлении на максимально высоком уровне существенно повысятся, если соответствующими вопросами займется учреждение, наделенное отдельными полномочиями по организации перевозок», – объяснил руководитель кубанского парламента.

Вячеслав Рыжков