Жителя города Шахты осудили за торговлю контрафактным алкоголем

В Ростовской области суд вынес приговор жителю города Шахты, которого подозревали в организации производства и сбыта контрафактного алкоголя (ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в помещениях фигуранта, Виталия Ляшенко, обнаружили более 28 тыс. л спирта, более 7 тыс. л спиртосодержащей продукции, более 130 тыс. единиц пустой тары для розлива, 1,1 тыс. бутылок водки, 552 бутылки коньяка, 180 бутылок виски, а также оборудование для производства алкоголя, укупорочный материал, этикетки различных наименований и акцизные марки.

Шахтинским городским судом Ростовской области подозреваемый признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы условно, а также конфискации в доход государства обращено двух земельных участка и двух транспортных средств. Приговор вступил в силу.

Константин Соловьев