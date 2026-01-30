Крымская прокуратура оспаривает контракты на ремонт парк-отеля «Актер» в Ялте

Арбитражный суд Республики Крым рассматривает серию исков региональной прокуратуры к АО «Дом творчества “Актер”» и банкротящемуся ООО «СК Вертикаль». Истец требует признать недействительными договоры подряда на ремонт курортного комплекса «Парк-отель “Актер”» в центре Ялты, заключенные в 2015 году.

АО «Дом творчества Актер» зарегистрировано в 2004 году в Ялте. Компания принадлежит Союзу театральных деятелей. С ноября 2014 года по октябрь 2024-го генеральным директором являлся Владимир Емельянов, его сменил Александр Новокшонов. Выручка предприятия, по данным СПАРКа, по итогам 2024 года составила 24 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

Осенью 2024 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Союза театральных деятелей об исключении из состава акционеров АО компании «Еленев Хаус». Суд установил, что бывший директор фирмы Владимир Емельянов через принадлежащую ему организацию незаконно завладел ценными бумагами и исключил социально значимые цели деятельности в интересах актерского сообщества России.

В октябре-декабре 2024 года в связи со сменой руководства были проведены проверки финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. В результате 17 января 2025 года по заявлению директора АО возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Следствие установило, что с 2020 года по сентябрь 2024-го неустановленное лицо из руководства совместно с ООО «СК Вертикаль» инициировало подачу иска о взыскании 82 млн руб. по обязательствам якобы 2015-2016 годов. ФНС России выявила аффилированные связи ООО «СК Вертикаль» с господином Емельяновым.

Прокуратура установила, что работы по договорам подряда между ответчиками не проводились, что свидетельствует о мнимости сделок. В отношении Владимира Емельянова также возбуждено уголовное дело по статье «Растрата». 21 ноября 2024 года он объявлен в розыск.

В Арбитражном суде Республики Крым рассматривается 51 исковое заявление первого заместителя прокурора о признании недействительными договоров строительного подряда. Из них удовлетворены в суде первой инстанции 29 исков, остальные 22 продолжают рассматриваться.

