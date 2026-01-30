На Дону с марта 2026 года ужесточат правила использования лодок и катеров

В Ростовской области планируют создать штрафстоянки для маломерных судов, которые станут аналогом стоянок для наземного транспорта. Вопрос разрабатывается совместно с прокуратурой и министерством транспорта, сообщил начальник отдела и главный государственный инспектор по маломерным судам региона Вячеслав Каргин на пресс-конференции в ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации господина Каргина, с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила эксплуатации маломерных судов, утвержденные приказом МЧС России №636. Требования распространяются на все малые суда независимо от целей использования.

Согласно новым нормам, на судах длиной до четырех метров без палубы все находящиеся на борту обязаны носить спасательные жилеты постоянно — во время движения, стоянки на якоре или дрейфа. Дети до 12 лет должны находиться в жилетах при движении судна, если они пребывают вне судовых помещений.

Вводится запрет на перевозку детей до семи лет без присутствия совершеннолетнего гражданина. При этом судоводитель не считается сопровождающим взрослым.

«Если, к примеру, отец взял несовершеннолетнего ребенка покататься на лодке, то рядом с ними должен присутствовать еще один взрослый»,— пояснил Каргин.

Для владельцев нерегистрируемых судов массой менее 200 килограммов или с силовой установкой мощностью меньше восьми киловатт введено требование предъявлять госинспектору документ, удостоверяющий личность.

«При управлении маломерным судном можно предъявлять не только удостоверение, выданное госинспекцией по маломерным судам, но и аналогичные документы, признанные Российской Федерацией, включая удостоверения, выдававшиеся в бывших союзных республиках»,—заключил эксперт.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал о том, что владельцы маломерных судов с просроченными правами будут пересдавать экзамены.

Валентина Любашенко