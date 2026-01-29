Владельцы маломерных судов с просроченными правами будут пересдавать экзамены

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу федеральный закон о безопасности людей на водных объектах. Об этом сообщил начальник отдела и главный государственный инспектор по маломерным судам Ростовской области Вячеслав Каргин на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Каргина, принятие закона назрело давно — ранее не существовало нормативного акта, регламентирующего поведение на водных объектах. Новый документ четко определяет роли региональных и муниципальных властей.

Основные изменения коснулись владельцев и водителей маломерных судов. Теперь при замене просроченного удостоверения на право управления необходимо сдать теоретический экзамен в полном объеме первичной аттестации. Срок действия водительских прав составляет десять лет.

Экзамены можно сдавать исключительно через МЧС. Инспекторы получили право проверять документы в любое время, а не только во время специальных рейдов.

«Что касается порядка регистрации маломерных судов в Ростовской области, то никаких изменений не предусмотрено. Государственной регистрации по-прежнему подлежат суда массой свыше 200 кг либо с силовой установкой двигателя более 8 киловатт»,— пояснил Вячеслав Каргин.

Валентина Любашенко