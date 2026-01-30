Право на комплексное развитие участка в центре Воронежа разыграют за 23 млн

Мэр Воронежа Сергей Петрин поручил городскому управлению строительной политики до 1 апреля провести открытый аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Ленинском районе. Участок площадью 7,1 тыс. кв. м ограничен улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Начальная цена лота составит 23,2 млн руб. Это следует из документа, опубликованного на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер проекта комплексного развития квартала в Ленинском районе Воронежа

Фото: с сайта правительства Воронежской области Рендер проекта комплексного развития квартала в Ленинском районе Воронежа

Фото: с сайта правительства Воронежской области

Шаг аукциона составит 1,2 млн руб. Размер задатка — 23,2 млн руб. Подавать заявки на участие в нем можно будет только очно, так пройдут и сами торги. Они запланированы на улице Кольцовской, 45. Там расположены управление стройполитики и управление главного архитектора Воронежа.

О планах по застройке квартала на улице Никитинской в Ленинском районе стало известно в октябре 2025 года. Тогда в правительстве региона сообщили, что концепция развития участка основана на работе победителя архитектурного конкурса — московской студии SON architecture. Она предполагает расселение жителей из аварийного жилья общей площадью 547,7 кв. м и восстановление объектов культурного наследия, включая усадьбу Клочковых и флигель инженера Гегера. Также планируется строительство жилого комплекса площадью 16,7 тыс. кв. м с подземным паркингом. Максимальная высота домов, которые появятся на участке, не должна превышать восьми этажей.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщил, что мэрия приняла решение о КРТ квартала. В документации уточнялось, что реновацию участка планируется завершить до октября 2033 года.

Алина Морозова