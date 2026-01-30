Право на комплексное развитие участка в центре Воронежа разыграют за 23 млн
Мэр Воронежа Сергей Петрин поручил городскому управлению строительной политики до 1 апреля провести открытый аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в Ленинском районе. Участок площадью 7,1 тыс. кв. м ограничен улицами Никитинской, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Начальная цена лота составит 23,2 млн руб. Это следует из документа, опубликованного на сайте городской администрации.
Рендер проекта комплексного развития квартала в Ленинском районе Воронежа
Фото: с сайта правительства Воронежской области
Шаг аукциона составит 1,2 млн руб. Размер задатка — 23,2 млн руб. Подавать заявки на участие в нем можно будет только очно, так пройдут и сами торги. Они запланированы на улице Кольцовской, 45. Там расположены управление стройполитики и управление главного архитектора Воронежа.
О планах по застройке квартала на улице Никитинской в Ленинском районе стало известно в октябре 2025 года. Тогда в правительстве региона сообщили, что концепция развития участка основана на работе победителя архитектурного конкурса — московской студии SON architecture. Она предполагает расселение жителей из аварийного жилья общей площадью 547,7 кв. м и восстановление объектов культурного наследия, включая усадьбу Клочковых и флигель инженера Гегера. Также планируется строительство жилого комплекса площадью 16,7 тыс. кв. м с подземным паркингом. Максимальная высота домов, которые появятся на участке, не должна превышать восьми этажей.
В январе «Ъ-Черноземье» сообщил, что мэрия приняла решение о КРТ квартала. В документации уточнялось, что реновацию участка планируется завершить до октября 2033 года.
