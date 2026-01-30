Стоимость доставки грузов автотранспортом на юге в 2025 году выросла на 15-20%

В 2025 году средняя стоимость доставки грузов автомобильным транспортом на юге России выросла на 15–20%, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные «Биржи грузоперевозок Ati.su». Наиболее востребованными оставались маршруты внутри Краснодарского края и Ростовской области, а также между этими регионами. Существенный рост тарифов зафиксирован на направлении из Краснодара в Волгоград — на 30,8%, а в обратном направлении — на 25,5%. На маршруте Ростов-на-Дону — Краснодар рост оказался скромнее: +9,5% и +17% соответственно.

Тарифы на перевозки из южных регионов в другие субъекты РФ увеличились в среднем на 36%, тогда как из других регионов на юг рост составил 7% к уровню 2024 года. Количество заявок на доставку грузов в южных регионах и Северо-Кавказском федеральном округе за год увеличилось примерно на треть, причем наибольший рост отмечен в IV квартале — на 77% в годовом выражении.

Спрос на перевозки с юга России в другие регионы РФ демонстрировал аналогичную динамику: в первом квартале количество заявок выросло на 17% в годовом выражении, к середине года рост ускорился, а в IV квартале достиг 65%. В целом за 2025 год количество заявок на внутренние перевозки увеличилось на 38%.

На международных направлениях спрос также вырос: количество экспортных заявок с юга страны увеличилось на 31%, импортных — на 23%. При этом в отличие от внутреннего рынка резких колебаний в IV квартале не наблюдалось, и спрос оставался относительно стабильным.

Основатель и директор «Биржи грузоперевозок Ati.su» Святослав Вильде отметил, что 2025 год стал контрастным для российского логистического рынка. В первой половине года спрос был слабым, тарифы падали ниже себестоимости, многие перевозчики покинули рынок. Со второй половины года ситуация изменилась: восстановление спроса на фоне сокращения предложения привело к росту ставок в среднем по России на 12,3%. На юге страны показатели превысили среднероссийские: спрос оставался положительным на протяжении всего года.

По словам Вильде, рост спроса также был связан с переориентацией части грузоотправителей с железной дороги на автомобильный транспорт. При этом аварии на нефтеперерабатывающих заводах и перебои на рынке топлива существенного влияния на рынок не оказали.

Вячеслав Рыжков