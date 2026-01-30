Замглавы Гиагинского района Адыгеи осудят за халатность при обеспечении жильем сироты

В Адыгее в суд направлено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Гиагинского района, обвиняемой в халатности при обеспечении жильем ребенка-сироты. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, расследование завершено Гиагинским межрайонным следственным отделом, действия фигурантки квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура района, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Поводом для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки и обращение, поступившее в ходе личного приема руководителя следственного управления СК по Республике Адыгея. Следствием установлено, что в марте 2025 года районная администрация приобрела в Майкопе квартиру для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Комиссия под руководством заместителя главы администрации признала жилье пригодным для проживания, несмотря на нарушения установленных требований. При этом председатель комиссии фактически не участвовала в осмотре и приемке квартиры. Впоследствии жилое помещение было передано местной жительнице из числа детей-сирот, однако выяснилось, что квартира не соответствует требованиям законодательства, а также условиям муниципального контракта и акту обследования, что исключает возможность ее использования по назначению.

По оценке следствия, в результате приобретения некачественного жилья бюджету муниципального образования «Гиагинский район» причинен ущерб на сумму более 3,2 млн руб. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков