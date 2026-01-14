Трамп заявил о прекращении убийств демонстрантов в Иране

В Иране прекратилась гибель участников уличных протестов, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он сказал, что ему об этом сообщили надежные источники — по их словам, убийства в стране остановлены, а планы массовых казней у иранских властей отсутствуют.

На вопрос о том, означает ли это отказ от возможных военных действий против Ирана, господин Трамп заявил, что Вашингтон продолжит следить за развитием ситуации. При этом он подчеркнул, что получил «очень хорошие сигналы» от людей, осведомленных о происходящем.

Ранее президент США неоднократно предупреждал, что готов поддержать иранских протестующих в случае жесткого подавления акций и гибели людей. Два дня назад он заявил, что Тегеран начал выходить за обозначенные им «красные линии».

Власти Ирана отвергали обвинения американской стороны и заявляли о готовности к ответным действиям в случае военных действий со стороны США. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отмечал, что в случае военного конфликта законными целями для Тегерана станут территория Израиля и американские военные базы в регионе.

Протестные акции в Иране начались 28 декабря 2025 года. Их участниками стали предприниматели и студенты, недовольные экономической политикой властей, ростом цен и резким падением курса риала к доллару. По данным Reuters, в ходе разгона протестов погибли около 2,6 тысячи человек, включая сотрудников силовых структур.