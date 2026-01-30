В Ростове переобучили за год 735 человек по 360 востребованным профессиям

В Ростове-на-Дону 735 человек прошли бесплатное переобучение по национальному проекту «Кадры» в 2025 году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе городского центра занятости населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, обучение велось по 360 востребованным профессиям. Перечень специальностей формировался на основе предложений отраслевых ведомств и регионов с учетом прогноза потребности экономики в кадрах.

«На портале "Работа России" для жителей города разместили более 115 образовательных программ. Компании активно подключали свои учебные центры и разрабатывали собственные курсы»,— пояснила замначальника отдела обучения ЦЗН Ростова Алина Гуляева.

В списке 360 самых актуальных профессий представлены специализации для машинистов, слесарные направления, профессии операторов более 20 видов различного оборудования, специализации для агрономов, авиационных механиков, техников и многие другие.

С 2025 года организацию бесплатного профессионального образования ведут четыре федеральных оператора: Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда, который объединил предложения корпоративных образовательных центров.

При выборе программы учитывались интересы и навыки участников, а также результаты профориентационного тестирования. Реализация национального проекта «Кадры» продолжится в 2026 году. Главная особенность программы — возможность учиться без отрыва от работы.

Валентина Любашенко