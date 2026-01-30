ХК «Сочи» переиграл «Шанхайских Драконов»

Хоккейный клуб «Сочи» в Санкт-Петербурге одержал минимальную победу над «Шанхайскими Драконами» в матче 48-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:1.

Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Южане подошли к этому противостоянию после серии неудач из четырех матчей. Тем серьезней был настрой взять два очка. В этой встрече «леопардам» потребовалось шесть минут, чтобы открыть счет. Брешь в обороне хозяев нашел белорусский защитник Илья Сушко, для которого эта шайба стала первой в рамках КХЛ. Равный хоккей показали команды в первом периоде. Однако китайский клуб набрал много штрафа — целых десять минут.

Во втором отрезке «Шанхайским Драконам» удалось поправить дисциплину, но в завершении атак дела шли не лучшим образом. Соперники обменялись результативными атаками. Сначала Павел Дедунов удвоил преимущество сочинцев, а незадолго до перерыва канадский нападающий «Драконов» Ник Меркли установил окончательный результат. В итоге — победа «Сочи» со счетом 2:1.

После 48 матчей «леопарды» имеют в активе 37 баллов и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 30 января в Санкт-Петербурге вновь сыграют против «Шанхайских Драконов». Будущий соперник с 45 очками занимает девятое место в Западной конференции.

Евгений Леонтьев