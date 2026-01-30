В Таганроге завершается выявление владельцев незарегистрированной недвижимости

В Таганроге завершается поиск владельцев ранее учтенных объектов недвижимости. Речь идет о имуществе, права на которое возникли до появления действующей системы государственной регистрации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

По словам госпожи Камбуловой, в большинстве случаев собственники такой недвижимости получили ее в 90-е годы или в период, когда права на капитальные объекты удостоверяло бюро технической инвентаризации (БТИ). Поэтому права на многие из этих объектов до сих пор не внесены в реестр.

На территории города находится около 76 тыс. объектов недвижимости — земельные участки, здания, сооружения, незавершенное строительство, сведения о которых должны быть занесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). На данный момент обработано около 51 тыс. объектов.

Уточняется, что госпошлина за регистрацию права на объект недвижимости, возникшего до 31 января 1998 года, не взимается. Владельцам такого имущества рекомендуется самостоятельно проверить статус своей недвижимости до 1 мая 2026 года.

Если правообладатель ранее учтенного объекта недвижимости не будет найден, администрация города в соответствии с законодательством поставит такие объекты на бесхозяйный учет и перейдет в собственность муниципалитета.

«Регистрация помогает предотвратить возможные мошеннические схемы и упрощает процедуру распоряжения собственностью в будущем.

И, конечно, не стоит забывать, что из-за отсутствия регистрации в реестре местный бюджет недополучает средства в виде платежей по налогу на имущество, которые могли быть направлены на развитие города», — написала глава Таганрога.

Константин Соловьев