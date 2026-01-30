Краснодарскую компанию обязали уничтожить контрафактные лекарства

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск о выводе из гражданского оборота и уничтожении контрафактных ветеринарных препаратов, выявленных у ООО ПЗ «Наша Родина». Решение суда поступило в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора 23 января 2026 года, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основанием для обращения в суд стали результаты внеплановой проверки предприятия, проведенной в апреле—мае 2025 года. Инспекторы Россельхознадзора проверяли соблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. В ходе контроля, в том числе с использованием данных ФГИС «ВетИС» (компонент «Гален») и сведений, размещенных на официальном сайте ведомства, был проанализирован оборот лекарственных препаратов, находившихся на хранении у компании.

Проверка выявила факты хранения контрафактных ветеринарных лекарств. Ведомство выдало предприятию предписание о немедленном прекращении их использования и обеспечении изолированного хранения. Материалы проверки были переданы в Арбитражный суд Краснодарского края.

Судебное заседание состоялось 19 декабря 2025 года. По его итогам суд признал требования надзорного органа обоснованными и постановил изъять выявленные препараты из гражданского оборота с последующим уничтожением.

Вячеслав Рыжков