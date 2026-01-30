На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Утром и до конца суток 31 января, а также в течение 1 февраля, местами в южной части Краснодарского края ожидается сильный дождь и ливень в сочетании с грозой. Также прогнозируется сильный ветер с порывами 20-25 м/с.

По данным метеорологов, на юго-западных притоках реки Кубани и в реках Черноморского побережья от Анапы до Магри прогнозируется подъем уровней воды. Он может достигнуть опасных отметок.

Ранее Краснодарский ЦГМС сообщал, что в период с 31 января по 4 февраля на территории Краснодарского края ожидается ухудшение погодных условий. В последний день января в регионе прогнозируется дождь и мокрый снег, а с 1 по 3 февраля осадки в виде снега, местами сильного. Жителей и гостей края также предупреждают об ухудшении видимости в осадках до 1000-500 м, налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также о гололеде на дорогах и гололедно-изморозевых отложениях. Порывы ветра в этот период достигнут 15-20 м/с. 4 февраля ожидается прекращение осадков.

Согласно информации метеорологов, температура воздуха в Краснодарском крае с 1 февраля резко снизится на 10-12 градусов.

Алина Зорина