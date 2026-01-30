На Дону число прерывания беременностей снизилось на 20%

В 2025 году в Ростовской области на 20% снизилось число процедур по прерыванию беременностей в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году от абортов отказались 707 женщин, что на 13,4% превышает количество отказов в 2023 году, когда их было 623.

Снижение показателя в ведомстве связали с проведением профилактики. В 2024 году количество прерываний беременности в регионе на сроке до 12 недель составило 5,4 случаев на тысячу женщин фертильного возраста, что меньше показателя 2023 года, когда этот показатель равнялся 6,76 случаям на тысячу женщин.

На формирование правильного репродуктивного выбора также влияет работа в женских консультациях речевых модулей, ориентированных на женщин репродуктивного возраста.

Наталья Белоштейн