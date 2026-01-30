На Кубани отменили беспилотную опасность, введенную в ночь на 30 января

В Краснодарском крае 30 января в 6:31 отменили беспилотную опасность, которую вводили дважды с вечера предыдущего дня. Об этом сообщила Единая региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Угрозу падения беспилотников в регионе объявляли дважды: 29 января в 21:30 и 30 января в 3:29. Первое предупреждение сняли в 23:07.

Жителям края напоминают о необходимости сообщать о подозрительных объектах по номеру 112. В регионе действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации о применении беспилотников, местах их падения и последствиях атак.

Помимо беспилотной угрозы, 29 января в 22:14 на Кубани объявляли ракетную опасность, которая длилась около получаса. В связи с этими событиями аэропорт Геленджика временно прекращал прием и выпуск воздушных судов.

Никита Бесстужев