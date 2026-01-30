Министр труда Республики Тыва перешел на пост вице-премьера

Эдуард Сандан назначен вице-премьером Тувы. Кадровый указ подписал глава республики Владислав Ховалыг.

«В новой должности он будет курировать вопросы экономического развития и финансового обеспечения»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. До последнего времени господин Сандан занимал пост министра труда и социальной политики Тувы, на который был назначен в 2021 году.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2025 года вице-премьером Тувы, курирующим сферы культуры и спорта, был назначен Алексей Сазан-оол. В декабре заместителем председателя республиканского правительства, отвечающим за вопросы безопасности, стал Шолбан Сендаш.

Валерий Лавский