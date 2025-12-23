Новый вице-премьер Тувы будет курировать вопросы безопасности

Глава Тувы Владислав Ховалыг назначил вице-премьером республики Шолбана Сендаша. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Новый зампред будет отвечать за реализацию в регионе единой государственной политики в сферах обеспечения правопорядка, общественной безопасности, предупреждения терроризма и экстремизма, а также обеспечивать координацию деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,— говорится в сообщении об обязанностях нового заместителя председателя кабмина.

Ранее Шолбан Сендаш работал начальником департамента администрации главы и правительства по вопросам государственной службы и правовой работы.

По данным официального портала республики, до этого кадрового решения в состав правительства входили шесть заместителей или и. о. заместителя председателя. Так, в сентябре этого года и. о. вице-премьера, курирующего сферы культуры и спорта, был назначен Алексей Сазан-оол.

Валерий Лавский