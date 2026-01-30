Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Юрий Слюсарь: атака БПЛА отражена над Чертковским районом и Каменском-Шахтинским

В Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется»,— сообщил глава Ростовской области.

Валентина Любашенко

