Юрий Слюсарь: атака БПЛА отражена над Чертковским районом и Каменском-Шахтинским

В Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Чертковском районе и г. Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. На данный момент беспилотная опасность сохраняется»,— сообщил глава Ростовской области.

Валентина Любашенко