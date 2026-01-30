Отключения воды и света ожидаются 30 января в некоторых районах Краснодара

В Краснодаре 30 января проведут плановые работы на коммунальных сетях, из-за которых десятки улиц останутся без электричества, а четыре адреса — без водоснабжения. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Электроснабжение отключат в два этапа. С 8:00 до 17:00 без света останутся дома по улицам Кирова, 9; Кубанонабережная, 146–150, 248; Кубанонабережный переулок, 8; Орджоникидзе, 1–11, 2–10, 11, 13, 131; Фрунзе, 7–9.

С 9:00 до 15:00 электричество отключат на значительно большем количестве адресов, включая 1-ю и 2-ю линии ПРК, 5-ю и 6-ю линии ПРК, Абрикосовую, Адыгейскую набережную, Витебскую, Вишняковой, Главную, Дербентскую, Калинина, Каляева, Кедровую, Ким, Ковтюха, Крупской, Крымскую, Малиновую, Павлова и другие улицы.

Полный перечень адресов размещен на сайте энергетиков. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Водоснабжение с 10:00 до 15:00 прекратят по адресам: ул. Офицерская, 43, 45; Орловский переулок, 3, 5, 7, 71, 8, 10, 11, 111, 12, 121, 13, 14, 14а, 141, 15, 18, 20, 22, 24; шоссе Нефтяников, 18 (корпусы 1, 2, 3, 4, 7), 22 (корпусы 1, 2), 26, 30, 32, 36, 44; Лузана, 38, 40, 46, 52.

По вопросам водоснабжения можно обращаться в диспетчерскую службу «Краснодар Водоканал» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33.

Никита Бесстужев