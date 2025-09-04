Ущерб подрос на 300 миллионов

В деле о мошенничестве со строительством в Ростовской области индивидуальных жилых зданий количество пострадавших увеличилось более чем вдвое — со 130 человек до 300. Размер причиненного им ущерба увеличился с 500 млн руб. до 800 млн руб. К таким результатам привело расследование, которое проводит главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области. По данным следствия, сейчас двое из трех фигурантов дела — Евгений Павловский и Евгения Игнатьева — находятся под подпиской о невыезде. Еще один фигурант — глава строительной компании «Сити Строй» Арутюн Арутюнян объявлен в международный розыск. Господин Павловский взял на себя обязательства достроить обещанные дома и пока держит обещание.



О новых результатах расследования дела о мошенничестве при строительстве в Ростовской области индивидуальных жилых домов на пресс-конференции рассказали представители донского главка МВД России — врио начальника главного следственного управления полковник юстиции Евгений Остапенко, а также начальник отдела следственной части ГСУ полковник юстиции Алексей Гринин.

По информации следствия, Евгений Павловский продолжает возведение обещанных домов. По состоянию на конец июля он достроил 40 зданий. Сейчас их количество превысило 50. Всего, в рамках этого уголовного дела, правоохранители проводят более 200 строительно-технических экспертиз по объектам незавершенного индивидуального жилого строительства (ИЖС).

Как ранее писал «Ъ-Ростов», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, максимальный срок — до 10 лет лишения свободы) расследуется в отношении представителей ООО «Сити Строй» Евгения Павловского, его сожительницы Евгении Игнатьевой и Арутюна Арутюняна. Их подозревают в том, что они не выполнили обязательства по постройке частных домов, взяв при этом деньги с почти 300 жителей Ростовской и Воронежской областей, Крыма. Господин Арутюнян, являясь главой компании, проводил переговоры с потенциальными собственниками домов, Евгений Павловский отвечал за ход строительных работ, а на счет его знакомой Игнатьевой поступали деньги от клиентов. Общая сумма ущерба оценивается в 800 млн руб. Первоначально речь шла о 500 млн руб. и 130 пострадавших. В ходе расследования выяснилось, что количество обманутых клиентов и сумма ущерба значительно выше, пояснили правоохранители.

По данным системы Картотека.ру, ООО «Ситистрой» было зарегистрировано в Новочеркасске в январе 2024 года. Основная специализация —предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. Генеральным директором компании является Арутюн Арутюнян. По итогам 2024 года, выручка ООО составила 32,9 млн руб., чистая прибыль — 254 тыс. руб. По данным ГУ МВД России по Ростовской области, юридически компания продолжает существование.

«Павловский ищет средства на завершение строительства домов. Он предлагает получить еще денег, например, на материалы, и достроить. Мы видим от Павловского, что он ищет разные варианты достройки домов. Были организации, которые отказали ему в выдаче кредитов на завершение строительства, либо ставили экономически нецелесообразные условия кредитования», — рассказал глава следственной группы по этому делу Алексей Гринин.

По его словам, деньги для строительства поступают с эскроу-счетов после завершения возведения здания: достраивая один дом, Евгений Павловский приступает к следующему. В соответствии с составленным графиком, господин Павловский намерен завершить строительные работы до 31 декабря 2025 года.

«Игнатьева и Павловский остались и пытаются исправить ситуацию, а Арутюнян еще будучи свидетелем сел в машину и уехал. Он скрылся от следствия и суда, поэтому в отношении него избрана заочная мера пресечения», — пояснил Евгений Остапенко.

По информации следствия, директор ООО «Сити Строй» Арутюн Арутюнян скрывается, предположительно, в Армении и находится в международном розыске. 25 июля 2025 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита Арутюняна пыталась обжаловать меру пресечения, но Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского райсуда.

По данным следствия, Евгений Павловский и Евгения Игнатьева не пытались обжаловать приговор. Им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

С 2024 году организаторы ООО «Сити Строй» стали получали средства клиентов, приступали к строительству зданий, но в зафиксированные в договорах сроки не передали дома будущим собственникам. В начале 2025 года работы на стройплощадках остановились на разных этапах. Клиенты компании обратились в полицию. В итоге, в отношении Евгения Павловского, Евгении Игнатьевой и Арутюна Арутюняна было возбуждено уголовное дело по 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Константин Соловьев