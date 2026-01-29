В Краснодаре частично приостановят подачу воды 30 января

Некоторые жилые дома Краснодара днем 30 января останутся без водоснабжения, передает городская ЕДДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение воды в Краснодаре запланировано в период с 10:00 до 15:00 на следующих улицах:

ул. Офицерская, 43, 45

пер. Орловский, 3, 5, 7, 7/1, 8, 10, 11, 11/1, 12, 12/1, 13, 14, 14А, 14/1, 15, 18, 20, 22, 24

ул. Шоссе Нефтяников, 18 корп. 1, 2, 3, 4, 7, 22, корп. 1, 2, 26, 30, 32, 36, 44

ул. Лузана, 38, 40, 46, 52

С 12:00 до 15:00 часов 30 января по ул. Минская, 126 в Краснодаре на сетях водоснабжения будет снижено давление, о чем также оповестили в городском ЕДДС.

София Моисеенко