На Кубани 22 инвалидам не выдавали рецепты на льготные препараты

В Динском районе Краснодарского края 22 человека с инвалидностью не получили рецепты на необходимые для жизни льготные препараты в декабре 2025 года. Районная прокуратура защитила права граждан с ограниченными возможностями, о чем сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Правоохранительные органы установили, что в конце прошлого года лечащие врачи Динского района в нарушение закона прекратили выдачу рецептов на льготные лекарственные препараты для 22 человек, страдающих хроническими заболеваниями. Информация подтвердилась в ходе проверки, организованной районной прокуратурой.

Ведомство внесло главврачу районной больницы представление о необходимости соблюдения прав инвалидов на лекарственное обеспечение. По результатам представления пациенты получили льготные препараты, а шесть причастных должных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

София Моисеенко