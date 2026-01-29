ГАИ привлечет к ответственности должностных лиц Северского района Кубани

Госавтоинспекция Северского района планирует привлечь к ответственности должностных лиц за нарушения по содержанию автомобильных дорог. Об этом сообщили в ГАИ Кубани.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники дорожного надзора Северской Госавтоинспекции вынесли определение о возбуждении дела о ненадлежащем состоянии дорог. В частности, поводом для возбуждения дела послужили выбоины и ямы на проезжей части дороги.

По данным Госавтоинспекции Краснодарского края, виновных должностных лиц привлекут к ответственности по итогу рассмотрения материала. Информацию о выявленных нарушениях направят в прокуратуру Северского района.

София Моисеенко