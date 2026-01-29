Ростов стал вторым среди южных городов по числу забытых на вокзалах вещей

Ростов-на-Дону расположился на втором месте среди южных городов по числу забытых на железнодорожных вокзалах вещей. Об этом сообщили в СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Большинство находок пришлось на вокзал Адлера. Там вернули 1,6 тысячи вещей. На втором месте Ростов-Главный и более тысячи возвращенных предметов. Следом в рейтинге расположились вокзалы Олимпийский парк, Анапа и Новороссийск с 881, 714 и 640 находками соответственно.

Чаще всего люди забывают сумки и пакеты с вещами, чуть реже — мобильные телефоны, головные уборы, очки и зонты.

Мария Хоперская