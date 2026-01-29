Активы ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева перешли в собственность Молдавии

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) передала свои активы в Международном аэропорту Кишинева в государственную собственность Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба молдавского Минэнерго.

Агентство публичной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали акт о передаче топливного терминала в кишиневском аэропорту с LUKOIL-Moldova 29 января. Топливный комплекс был передан LUKOIL-Moldova по контракту в 2005 году.

15 декабря 2025 года Совет по проверке инвестиций, имеющих важное значение для государственной безопасности (СЭИИС), потребовал вернуть топливный терминал в собственность Молдавии до 9 января 2026-го. ЛУКОЙЛ не выполнил требование вовремя, и 16 января СЭИИС наложил на нее штраф в размере 5 млн леев (около €251,225 тыс.) — компания выплатила его на этой неделе.

Покупкой автозаправочных станций ЛУКОЙЛа в Молдавии займется американский инвестфонд Carlyle Group, сообщили в Минэнерго. «В соответствии с молдавским законодательством новый объявленный акционер обязан запросить одобрение инвестиций, а СЭИИС — представить решение по этому вопросу»,— указано в публикации.

СЭИИС отказал в одобрении инвестдеятельности LUKOIL-Moldova в стране из-за того, что компания не выполнила требования, установленные в мае 2024 года, сообщал премьер-министр республики Александр Мунтяну. В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Из-за этого подразделения российской компании были вынуждены прекратить работу в Молдавии. В ноябре молдавские власти заявили, что могут выкупить часть активов ЛУКОЙЛа для бесперебойной работы аэропорта Кишинева.