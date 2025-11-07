Молдавия хочет выкупить часть активов ЛУКОЙЛа для снабжения аэропорта Кишинева

Подразделения российской компании ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) будут вынуждены прекратить работу в Молдавии с 21 ноября, когда вступят в силу санкции США. Об этом заявил министр энергетики страны Дорин Жунгиету.

«Компания ЛУКОЙЛ окажется не в состоянии осуществлять деятельность», — написал чиновник в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Министр добавил, что молдавские власти могут выкупить часть активов ЛУКОЙЛа для бесперебойной работы аэропорта Кишинева. С таким предложением выступил правительственный совет по инвестициям. Крайним сроком возможной сделки указано 17 ноября.