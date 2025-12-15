Молдавия решила изъять у LUKOIL-Moldova топливный терминал у аэропорта Кишинева

Правительство Молдавии решило изъять у компании LUKOIL-Moldova всю топливную инфраструктуру в международном аэропорту Кишинева. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Мунтяну, передает «Интерфакс».

По словам господина Мунтяну, совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения отказал в одобрении инвестдеятельности LUKOIL-Moldova в стране и обязал компанию вернуть объекты в государственную собственность в течение 20 дней.

Речь идет о топливном комплексе, который был передан LUKOIL-Moldova по контракту 2005 года. Премьер отметил, что это решение связано с невыполнением компанией ряда требований, установленных еще в мае 2024 года. В частности, LUKOIL-Moldova следует отдать топливный комплекс, изменить корпоративную структуру, исключив из нее подпадающие под международные санкции структуры, а также передать нефтебазу возле аэропорта.

Александр Мунтяну подчеркнул, что такая мера направлена на обеспечение бесперебойных поставок авиационного топлива и защиту национальной безопасности и критической инфраструктуры. В настоящее время LUKOIL-Moldova выступает монополистом по заправке самолетов в аэропорту Кишинева, поставляя 100% авиационного топлива и около половины дизельного топлива по стране. При этом принимаются меры для расследования законности передачи терминала в 2005 году.

Ранее министерство энергетики Молдавии заявляло о планах выкупить активы LUKOIL-Moldova в аэропорту после передачи компании топливного терминала в бесплатное пользование. До этого США ввели санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и их дочерних структур. Это могло вызвать проблемы с заправкой самолетов в аэропорту Кишинева, поскольку LUKOIL-Moldova занимает ведущее положение в этой области.