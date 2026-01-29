Двоих жителей Анапского района осудят за диверсию и госизмену

Жителям Анапского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о государственной измене и совершенной диверсии. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Согласно материалам следствия, в период с 29 апреля по 30 сентября 2024 года 24-летний мужчина вместе со своим 26-летним знакомым совершили три поджога объектов транспортной инфраструктуры между железнодорожными станциями Анапа—Гостагаевская и подожгли релейный шкаф сигнальной установки в Горном Новороссийского района. Установлено, что жители Анапского района действовали по предварительному сговору и по заданию представителя со стороны ВСУ.

За осуществленные преступления мужчины получили вознаграждение в криптовалюте. После конвертации в российские рубли обвиняемые вывели денежные средства на свои банковские счета.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар. Предварительное расследование осуществлялось следственным отделом УФСБ региона.

В настоящее время все материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко