Двоих жителей Анапского района осудят за диверсию и госизмену
Жителям Анапского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о государственной измене и совершенной диверсии. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно материалам следствия, в период с 29 апреля по 30 сентября 2024 года 24-летний мужчина вместе со своим 26-летним знакомым совершили три поджога объектов транспортной инфраструктуры между железнодорожными станциями Анапа—Гостагаевская и подожгли релейный шкаф сигнальной установки в Горном Новороссийского района. Установлено, что жители Анапского района действовали по предварительному сговору и по заданию представителя со стороны ВСУ.
За осуществленные преступления мужчины получили вознаграждение в криптовалюте. После конвертации в российские рубли обвиняемые вывели денежные средства на свои банковские счета.
Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар. Предварительное расследование осуществлялось следственным отделом УФСБ региона.
В настоящее время все материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.